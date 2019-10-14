Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о поддержке инициативы президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Ранее украинский политик назвал отсутствие прямых рейсов между соседями странным.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о поддержке инициативы президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Ранее украинский политик назвал отсутствие прямых рейсов между соседями странным.Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко отреагировала на слова Владимира Зеленского, назвавшим странным отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией. Транспортная связь была нарушена по инициативе Киева, напомнила российская сторона."Мы тоже считали странным решение Киева прекратить авиасообщение с Москвой – знаем, сколько родных и близких из семей украинцев проживают в России и наоборот. Прекращением авиасообщения киевские власти просто по рукам себе ударили – это глупость , антинародное решение", – цитирует "Парламентская газета" Валентину Матвиенко.При этом, добавила она, Владимир Зеленский может рассчитывать на полную поддержку со стороны России в том случае, если решит исправить ошибку своих предшественников и восстановить авиасообщение. "Думаю, мы найдем общий язык, если такое предложение будет сделано украинской стороной", – подчеркнула председатель Совфеда.Материал дополняется.