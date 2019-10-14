Владимир Зеленский назвал потерю страной Крыма, а также начало вооруженного противостояния в Донбассе частью лечения для Украины. Политик заметил, что после такого страна могла вовсе перестать существовать.

Владимир Зеленский назвал потерю страной Крыма, а также начало вооруженного противостояния в Донбассе частью лечения для Украины. Политик заметил, что после такого страна могла вовсе перестать существовать.В День защитника, который празднуется на Украине 14 октября, президент Незалежной посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и поделился своим видением произошедшего со страной в 2014 году."Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе – это все было шоковой терапией", – цитирует Владимира Зеленского. Отметим, под шоковой терапией понимаются либо комплекс радикальных экономических реформ, либо психиатрическое лечение. И последний вариант больше похож на истину, если учесть состояние революционного возбуждения, которым в те годы были охвачены простые украинцы.Подтвердили определение шоковой терапии как попытки лечения Украины и дальнейшие слова украинского лидера. "Такие потрясения являются определяющими, моментами истины, когда у народа есть два пути – навсегда исчезнуть или родиться второй раз, несмотря ни на что, на зло врагам, подняться на ноги, стряхнуть пыль, усмехнуться и сказать: "Не дождетесь", – уверен Владимир Зеленский.Президент Украины добавил, что по его мнению, страна все же выбрала второй путь. Также он обратился к самим военнослужащим, напомнив им об их долге подавлять всех, кто хотел бы отстоять свои интересы перед постомайданной властью. "Если кто-то не согласен и хочет поспорить, то ему придется иметь дело с вами – нашими защитниками, защитниками с большой буквы", – пригрозил Владимир Зеленский.Отметим, пока не ясно, пошла ли на пользу Украине шоковая терапия, в результате которой Крым воссоединился с Россией, а в Донбассе подконтрольные Киеву силовики начали военную операцию против местных жителей. Однако уже сейчас можно заметить, что случившееся позволило крымчанам вернуться на Родину. И вопроса о том, что результаты референдума могут быть пересмотрены, даже не поднимается."Что касается вынесения вопроса о Крыме в любом формате, будь то "нормандский" или еще какой-то, то об этом не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время, и причины этого хорошо известны, какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.