Ингеборга Дапкунайте в свои 56 лет может дать фору многим
молоденьким девушкам. Чтобы дольше оставаться молодой и подтянутой, звезда
активно тренируется.
Ингеборга Дапкунайте в свои 56 лет может дать фору многим
молоденьким девушкам. Чтобы дольше оставаться молодой и подтянутой, звезда
активно тренируется.
Актриса показала поклонникам запись из тренажерного зала. В
кадре знаменитость демонстрирует, как укрепляет мышцы рук. "Трицепс, передняя дельта
и чуть-чуть пресс" – рассказала об упражнении Ингеборга Дапкунайте в личном "Инстаграм".
Одними из первых в комментариях к публикации появились подруги
звезды. Актрисы Марина Александрова и Виктория Исакова, а также журналистка Эвелина Хромченко.
"Герой!", "💪🏻💪🏻💪🏻❤️",
"Железная кнопка", – отметили приятельницы актрисы.
Добавим, что точеная фигура – это результат
регулярных тренировок в спортзале. Артистка предпочитает занятия со свободным
весом. После 50 лет недостаточно быть просто стройной, необходимо, чтобы мышцы
были в тонусе.
Также Ингеборга Дапкунайте не ограничивает себя в питании, вполне
может поужинать пастой, а перекусить калорийными финиками и бананами. Между тем
она отказалась от фасфуда и сладкой газировки. Также знаменитость выпивает около
двух литров воды в день. Надо ли говорить, что не имеет вредных
привычек.