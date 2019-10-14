Ингеборга Дапкунайте в свои 56 лет может дать фору многим молоденьким девушкам. Чтобы дольше оставаться молодой и подтянутой, звезда активно тренируется.

Ингеборга Дапкунайте в свои 56 лет может дать фору многиммолоденьким девушкам. Чтобы дольше оставаться молодой и подтянутой, звездаактивно тренируется.Актриса показала поклонникам запись из тренажерного зала. Вкадре знаменитость демонстрирует, как укрепляет мышцы рук. "Трицепс, передняя дельтаи чуть-чуть пресс" – рассказала об упражнении Ингеборга Дапкунайте в личном "Инстаграм".Одними из первых в комментариях к публикации появились подругизвезды. Актрисы Марина Александрова и Виктория Исакова, а также журналистка Эвелина Хромченко."Герой!", "💪🏻💪🏻💪🏻❤️","Железная кнопка", – отметили приятельницы актрисы.Добавим, что точеная фигура – это результатрегулярных тренировок в спортзале. Артистка предпочитает занятия со свободнымвесом. После 50 лет недостаточно быть просто стройной, необходимо, чтобы мышцыбыли в тонусе.Также Ингеборга Дапкунайте не ограничивает себя в питании, вполнеможет поужинать пастой, а перекусить калорийными финиками и бананами. Между темона отказалась от фасфуда и сладкой газировки. Также знаменитость выпивает околодвух литров воды в день. Надо ли говорить, что не имеет вредныхпривычек.