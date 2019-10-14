У них нашли более 3700 грамм конопли и более 2600 грамм марихуаны

В Гусь-Хрустальном возбудили уголовные дела в отношении трёх местных жителей, подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств. Полицейские раскрыли факт хранения марихуаны весной и осенью этого года, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Сообщается, что весной на садовом участке и чердаке дачного дома у 26-летнего жителя Гусь-Хрустального нашли более 3700 грамм конопли и более 2600 грамм марихуаны.Из пристройки к дому, принадлежащей 62-летнему жителю Гусь-Хрустального, оперативники изъяли еще более полутора килограммов наркотиков.