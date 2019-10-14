Лидерами не рождаются. Пора стать одним из них. Под таким девизом стартовал новый федеральный конкурс управленцев Лидеры России-2020.

"Лидерами не рождаются. Пора стать одним из них". Под таким девизом стартовал новый федеральный конкурс управленцев "Лидеры России-2020".Напомним, конкурс появился по инициативе Президента Владимира Путина, благодаря платформе "Россия - страна возможностей". "Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Организаторы призывают бросить вызов тысячам управленцев и попасть в сообщество лидеров, которые определяют будущее страны. На очных этапах участники встретятся с федеральными экспертами, лидерами государственного управления, топ-менеджерами корпораций. 300 суперфиналистов получат образовательные гранты. Каждый - в размере одного миллиона рублей. Напомним, в разные годы до финала "Лидеров России" дошли 2 участника от Владимирской области - молодые управленцы Илья Львов и Роман Чекушов. Подробнее о "Лидерах России" мы говорим сегодня с Романом Чекушовым, финалистом конкурса 2019 года.Мария Платанюк