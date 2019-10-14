Увидев ДТП, женщина бросилась на помощь пострадавшему водителю. И едва она успела вытащить мужчину из салона, как произошло возгорание автомобиля

Региональное управление МЧС хочет наградить девушку, которая спасла пострадавшего в автомобильной аварии. Дорожное происшествие, едва не стоившее жизни водителю 1994 года рождения, произошло 3 октября на повороте к деревне Сущёво в пригороде областного центра. Машина съехала в кювет и врезалась в деревья. В это время мимо проезжала местная жительница Светлана Бутырева. Увидев ДТП, женщина бросилась на помощь пострадавшему водителю. И едва она успела вытащить мужчину из салона, как произошло возгорание автомобиля. В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении Светланы Бутыревой за спасение человека.