Латышская дива Лайма Вайкуле, заявившая, что мы – европейцы и поэтому нам нельзя петь в Крыму, едва не стала персоной нон-грата в России. А вот эстонский певец Сергей Сумин у нас может стать любимым – в Крыму он снял cтильный романтичный клип, не боясь никаких санкций и репрессий.

Латышская дива Лайма Вайкуле, заявившая, что "мы – европейцы и поэтому нам нельзя петь в Крыму", едва не стала персоной нон-грата в России. А вот эстонский певец Сергей Сумин у нас может стать любимым – в Крыму он снял cтильный романтичный клип, не боясь никаких санкций и репрессий.Эстонских артистов в России знают и любят – Анне Вески, Тынис Мяги, Элина Нечаева. Голос Сергея Сумина, безусловно, тоже придется по душе нашим слушателем. Он работает в жанрах русский поп, дэнс поп, шансон. И знаменит в Эстонии. Сумин постоянно удивляет – вокалом, качеством музыкального материала, локациями для съемок.Например, свежий клип на песню "Тэ амо белла" Сумин решил частично снимать в... российском Крыму. Не боясь осуждений, косых взглядов и санкций. Официально это не объявляется, но многочисленные прибалтийские поклонники певца узнали полуостров по картинке.Примечательно, что для своей крымской истории Сергей Сумин выбрал не звезду 11-го сезона популярного шоу "Битвы экстрасенсов" Илону Калдре, с которой ему даже приписывали роман, пока СМИ не узнали, что ясновидящая замужем, а скандальную европейскую модель Диану Хапрову, засветившуюся в откровенных фотосессиях. Она поразила всю съемочную группу своей смелостью и готовностью провести несколько часов в дождливую и холодную погоду в одном платье на улице. Сам же Сумин разъезжает в клипе на белом "Мерседесе" – что примечательно с московскими номерами.Меломаны теперь гадают, Сергей заигрывает с российской публикой в надежде ей понравиться? Или же решил променять холодную Эстонию на теплый Крым? Сумин же отвечает туманно – говорит, что занимается музыкой, а не политикой, поэтому, мол, и не вмешивает в территориальные споры. "Когда смотришь на эту природу, меньше всего хочется спорить, что-то доказывать, лучше просто ею наслаждаться – в идеале с красивой девушкой рядом", – улыбается певец.