За спиной у Александра Лукашенко Москва выстраивает контакты с белорусскими силовиками и влиятельными чиновники. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

За спиной у Александра Лукашенко Москва выстраивает контакты с белорусскими силовиками и влиятельными чиновники. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.Высший офицерский состав силовых органов Белоруссии получил от России гарантии, что жесткие разгоны протестующих останутся для них без последствий, пишет телеграм-канал. Лукашенко об этом не знает, отмечают авторы.Таким образом Москва развязывает руки белорусским силовикам в отношении протестующих. Командный состав будет отдавать любые приказы, а стрелки переведут на Лукашенко, заявляют авторы телеграм-канала.Сепаратные переговоры за спиной Лукашенко Россия ведет и с влиятельными белорусскими чиновниками. Москве нужна информация о финансовых делах Батьки и его семьи и компромат на них."Речь идет об обмене деликатной информации в обмен на безопасность", – сообщает телеграм-канал.При этом у Кремля есть опция надавить на "денежные мешки" Лукашенко. "Существует круг конкретных персон, конечных бенефициаров режима", – отмечают авторы.Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным в Сочи. Содержание разговора осталось тайной Однако до начала встречи стало известно, что Москвы выделит Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов.Политолог Александр Суздальцев считает, что России невыгодно возможное банкротство Белоруссии. Финансовый крах республики ударит по Москве, уверен эксперт. Он напомнил, что за время независимости Россия вложила в братскую страну миллиарды долларов, к тому же у нас работают свыше 700 тысяч белорусских мигрантов.Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Силовики применили жестокость в отношении протестующих. Глава МВД Юрий Караев был вынужден принести извинения.