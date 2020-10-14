Обменяв денежные средства, один злоумышленников направился к выходу, без намерения отдать принадлежащие мужчине деньги...

Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по факту разбойного нападения на гражданина.В июле 2019 года в полицию с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что попросил своего знакомого за денежное вознаграждение помочь ему с обменом валюты. Тот согласился и познакомил его с двумя мужчинами, которые должны были обменять принадлежащие потерпевшему 5 миллионов рублей на евро. Согласно договоренности заявитель встретился с указанными людьми в отделении одного из столичных банков.Обменяв денежные средства, один злоумышленников направился к выходу, без намерения отдать принадлежащие мужчине деньги, в результате чего между ними завязалась драка. После чего фигурант распылил в лицо потерпевшему вещество неизвестного происхождения и применил к нему насилие опасное для жизни и здоровья, в то время как второй соучастник выхватил из рук мужчины еще один пакет, где находились денежные средства в размере более 6 миллионов рублей и оба скрылись с места происшествия.Общая сумма материального ущерба составила более 11 миллионов рублей.СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России, совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ЦАО задержаны двое мужчин в возрасте 25 и 35 лет. В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существуТретий соучастник от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28