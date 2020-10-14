Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 232, больных с признаками внебольничной пневмонии – 34.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 232, больных с признаками внебольничной пневмонии – 34.По состоянию на 12 октября на стационарном лечении находилось 68 пациентов с ОРВИ и 246 – с пневмонией.По состоянию на 12 октября в медицинских организациях региона действует 858 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 78 процентов из них заняты (669), свободны – 189.6119 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 12 октября – 20 человек.