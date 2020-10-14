Состоялось заседание оперштаба по противодействию Covid-19.

12 октября Губернатор Владимир Сипягин провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.Глава региона отметил, что администрация Владимирской области внимательно изучает положительный опыт других регионов. При выработке решений учитывается социально-экономическая обстановка в нашей области и реальные потребности населения. Анализ ситуации показывает, что многим работающим гражданам неудобен массовый перенос школьных каникул на более ранние сроки, вместо этого лучше усилить меры по защите здоровья детей в школах. Медицинским организациям необходимо продолжить работу по увеличению коечного фонда и обеспечению госпиталей оборудованием.Губернатор предложил членам оперативного штаба обсудить ещё одну профилактическую меру – переход отдельных организаций на частично удалённую работу в случае, если это не повлияет на эффективность их работы.«Дистанционный формат сейчас – это лучше, чем возвращение ограничений – потом», – отметил Владимир Сипягин.Администрация Владимирской области оперативно реагирует на меняющуюся обстановку. На прошлой неделе внесены изменения в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности», которые запрещают организациям и индивидуальным предпринимателям допускать граждан без масок в помещения, предназначенные для продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ.По решению оперативного штаба запущен цикл проверок. Органы исполнительной власти региона совместно с областным Управлением Роспотребнадзора проводят рейды по учреждениям, предприятиям, организациям, на транспорте, в общественных местах.Освещение проверок будет широко освещаться в СМИ, а значит, и бизнесу, и гражданам будут регулярно напоминать об их обязанностях и ответственности за их невыполнение.«У жителей области должно быть полное представление об эпидобстановке и обо всех принимаемых мерах по её нормализации. Отсутствие информации порождает домыслы», – подчеркнул Губернатор.Владимирская область продолжает наращивать госпитальный потенциал, укреплять материально-техническую базу больниц. В инфекционные госпитали Владимирской области дополнительно поступило 76 современных аппаратов ИВЛ. В Муромской городской больнице №3, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, запущен новый 64-срезовый томограф.В учреждениях здравоохранения региона развёрнуто 858 коек для оказания медицинской помощи пациентам с Covid-19. В их числе – 135 новых коек, введённых на прошлой неделе. Кроме того, развёрнуто 636 коек для лечения пациентов с пневмонией.Члены оперативного штаба обсудили актуальные вопросы здравоохранения: обеспеченность лабораторий региона тестами на коронавирусную инфекцию, порядок работы хирургического отделения Областной клинической больницы и Центра спецмедпомощи, доступность для населения КТ-диагностики, обеспеченность региона лекарствами от Covid-19, средствами индивидуальной защиты, ход вакцинации от гриппа.«Необходимо координировать наши действия на основе опыта, который получен в ходе борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Очень важно, чтобы органы исполнительной власти и местного самоуправления работали совместно. Чёткое исполнение решений, принятых на основе своевременного анализа результатов выполненной работы, даст возможность Владимирской области благополучно пройти этот непростой период», – подчеркнул Владимир Сипягин.