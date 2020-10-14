Почти три года возмущенные жители населенного пункта и власти не могли разобраться с установкой индивидуальных газовых котлов.

После вмешательства экспертов ОНФ во Владимирской области удалось решить вопрос с подключением четырех домов в деревне Октябрьская Вязниковского района к системе индивидуального отопления. Почти три года возмущенные жители населенного пункта и власти не могли разобраться с установкой индивидуальных газовых котлов в связи с закрытием единственной в населенном пункте котельной. За считанные дни до начала отопительного сезона по инициативе ОНФ за стол переговоров сели все заинтересованные стороны. Больше четырех часов длился процесс поиска оптимального разрешения наболевшего вопроса.В прошлом году единственная в деревне Октябрьская котельная из-за аварийного состояния была закрыта. С тех пор в населенном пункте изменилась система теплоснабжения – центральной магистрали более нет, и не будет, а жителям задолго до этого предложили перейти на индивидуальное отопление. Тем более что голубое топливо дошло до деревни.«В регионах страны жители многоквартирных домов мечтают перевести квартиры с централизованного на индивидуальное газовое отопление, чтобы экономить на платежах. А у нас ситуация сложилась обратная. Некоторые жители ни в какую не хотят уходить от центрального обогрева. Переход жилых помещений на индивидуальное отопление возможен в случае принятия всеми собственниками квартир в домах соответствующих решений», - отметил глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин.Проблемных дома оказалось всего четыре на целую деревню – улица Садовая, 1 и 2, улица Молодежная, 6 и улица Текстильщиков, 5. Примечательно, что лишь несколько граждан настоятельно отказывались от перехода на индивидуальные системы отопления. Главными аргументами против установки газового котла были его большие габариты и дороговизна.«90 тысяч рублей — это для льготных категорий: многодетные семьи, семьи, где есть инвалиды, ветераны войны. Компенсация практически полностью покрывает сумму расходов. На наш взгляд, это оптимальный вариант в сложившейся ситуации. С электрокотлами было бы намного дороже по счетам платить», - пояснила директор департамента ЖКХ Владимирской области Елена Семенова.Активисты ОНФ вместе с жителями, представителями администрации и департамента ЖКХ отправились в дома, чтобы осмотреть квартиры и разъяснить гражданам все аспекты установки газового оборудования. На помощь пришли соседи, которые все как один заявили, что теперь за отопление и горячую воду платят в разы меньше. Счета за отопления уменьшились с 3 тыс. руб. почти до тысячи. Весомым аргументом стала демонстрация газового котла, который граждане установили у себя на кухне. Много места, как выяснилось, он не занимает.Если с людьми из трех многоквартирных домов удалось договориться достаточно быстро, то самым проблемным оказалось общежитие на улице Молодежной. Здесь 25 квартир, половина из которых давно без постояльцев. Собственники здесь прописаны, но не появляются. В результате чего их квартиры заросли плесенью и пришли в негодный вид. А после отключения от центрального отопления, проживающие в соседних квартирах, не хотят отапливать и свое и чужое помещения.«Мы предложили компромиссный вариант, который устроил и жителей общежития, и местную администрацию, – в следующем году только для этого здания появится собственная газовая котельная. Эту зиму предложили получать теплоноситель от двух электрокотлов. Часть расходов за энергию взяла на себя администрация. Мы считаем, что улучшение качества жизни граждан – первоочередная задача не только ОНФ, но и каждого чиновника», - сказала руководитель регионального исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.В дополнение ко всему договоренности между жильцами, администрацией были закреплены договором. На днях должна быть разработана «дорожная карта» по всем четырем домам. Активисты ОНФ будут контролировать прохождение отопительного сезона в деревне Октябрьская.