Стоимость модели в версии mini начинается от 69 990 рублей, большой - от 79 990 рублей. Цены у моделей линеек Pro и Pro Max - от 99 990 рублей и от 109 990 рублей соответственно.

Apple представила во вторник обновленную модель своего смартфона - iPhone 12. Он поддерживает формат связи пятого поколения 5G. Это первый смартфон в линейке Apple, способный работать с такими технологиями.iPhone 12 оснащен OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма. Разработчики отказались от закругленных граней корпуса, использованных в предыдущих поколениях смартфонов, в пользу более четких углов, напоминающих по дизайну iPhone пятого поколения. Телефон представлен в пяти цветовых решениях - черном, белом, красном, зеленом и синем.Вместе с тем компания представила уменьшенную версию нового смартфона iPhone 12 mini. Диагональ его экрана составит всего 5,4 дюйма.Новый смартфон оснащен процессором A14 Bionic и тремя камерами. Две из них, в том числе широкоугольная, расположены на задней панели устройства, одна - на фронтальной. Стоимость маленькой модели составит от $699 (в России - от 69 990 рублей), большой - от $799 (в России - от 79 990 рублей). Обе модели будут доступны с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.Apple также представила обновленную флагманскую модель своего смартфона - iPhone 12 Pro, а также его увеличенную версию iPhone 12 Pro Max.iPhone 12 Pro и Pro Max оснащены процессором A14 Bionic, который, по словам представителей компании, способен обрабатывать до 11 трлн операций в секунду. Кроме того, обе версии iPhone 12 Pro поддерживают 5G.iPhone 12 Pro имеет четыре камеры, три из которых расположены на задней панели, еще одна - на фронтальной. Одна из основных камер оснащена технологией ProRAW, позволяющей снимать в "профессиональном режиме".Диагональ OLED-дисплея iPhone 12 Pro составляет 6,1 дюйма, iPhone 12 Pro Max - 6,7 дюйма. Как и на более бюджетных версиях iPhone 12, представленных ранее, дизайн корпусов флагманских смартфонов изменен в пользу более острых граней. Смартфоны представлены в четырех цветовых решениях - черном, серебристом, золотом и синем. Стоимость iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max начинается от $999 (в России - от 99 990 рублей) и $1 099 (в России - от 109 990 рублей) соответственно в зависимости от размера. Будут варианты с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.Модели iPhone 12 поддерживают большинство диапазонов 5G. Устройства, выпущенные для рынка США, поддерживают миллиметровые волны. Это крайне высокие частоты 5G, связь на которых достигает скорости 4 Гбит в секунду даже там, где спрос на подключение к 5G очень высок.Как уточняется в пресс-релизе Apple, cети 5G, Gigabit LTE, 4G LTE Advanced и 4G LTE, технология VoLTE и вызовы по Wi‑Fi доступны не во всех регионах и не у всех операторов связи. Подробную информацию о поддержке 5G и LTE можно получить у оператора связи или на странице сайта Apple.В большинстве стран, в том числе в России, потребителям недоступна мобильная связь 5G. Сейчас в тестовом режиме сетью 5G покрыты отдельные участки в мегаполисах: например, в Москве - это парк ВДНХ, некоторые улицы в центре.