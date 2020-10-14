В столицу региона посетил сотрудник посольства республики.

Владимирскую область с рабочим визитом посетил глава торгово-экономического отдела Посольства Чешской Республики в России Томаш Гарт, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Во встрече с ним принял участие директор департамента экономического развития Александр Ярошевский.Гость из Чехии посетил ряд предприятий: «РМ Нанотех», «СТЭС-Владимир», «Бакулин Моторс Групп», Ковровский электромеханический завод, а также торгово-промышленную палату Владимирской области.Цель визита Томаша Гарта – ознакомление с производственным потенциалом предприятий нашего региона.«Сейчас Чешская Республика очень заинтересована в увеличении товарооборота с Владимирской областью. Есть заинтересованность в сотрудничестве не только в сфере промышленного производства, но и в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания», - отметил он.В рамках визита обсуждались различные вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе размещение во Владимирской области производства мебели и сантехники чешской компании «Дрея», а также поставки автокомпонентов, производимых предприятиями региона, на завод «SKODA» в России.«У вас сильные предприятия, выпускающие качественную продукцию. Нам интересно сотрудничать с Владимирской областью», – подчеркнул Томаш Гарт.Как отметил первый заместитель Губернатора Александр Ремига, администрация Владимирской области окажет содействие в организации взаимодействия с промышленными предприятиями в части поставки автокомпонентов на заводы «SKODA», а также в подборе площадки и реализации инвестиционного проекта компании «Дрея».«Расширение сотрудничества с зарубежными коллегами – это возможность для усиления производственного потенциала региона и привлечения инвестиций. Губернатором неоднократно подчёркивалась важность активной работы с иностранными инвесторами и расширения международной кооперации предприятий Владимирской области. Развитие этого направления является одним из эффективных инструментов реализации национальных проектов, поручений и указов Президента России, связанных с привлечением внебюджетных инвестиций и созданием высокопроизводительных рабочих мест», – подчеркнул Александр Ремига.