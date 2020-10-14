На Охотный Ряд поступили инициированные президентом законопроекты о Госсовете, приоритете российского права над международным и об укреплении суверенитета. Депутаты рассмотрят их в приоритетном порядке, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На Охотный Ряд поступили инициированные президентом законопроекты о Госсовете, приоритете российского права над международным и об укреплении суверенитета. Депутаты рассмотрят их в приоритетном порядке, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Поступившие законопроекты будут вынесены на ближайшее заседание Совета нижней палаты, отметил он. Госсовет – необходимая структура для страны с федеральным устройством, он позволит главе государства выстроить политику с опорой на мнение граждан, сказал Володин."Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь закреплен в Конституции, входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их мнения", – пояснил спикер, добавив, что принятие законопроекта сделает работу этого органа эффективнее.Также в фокусе внимания парламентариев – законопроекты о защите суверенитета и приоритете российского права над международным. Решения межгосударственных органов, противоречащих Конституции России, не будут подлежать исполнению в нашей стране, подчеркнул Володин.Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении три законопроекта, инициированных президентом в развитие новых норм Конституции. Документы касаются правительства, Конституционного суда и прокуратуры. "Эти изменения положительно скажутся на качестве власти – исполнительной и представительной", – отметил Володин.Напомним, что 1 июля состоялось голосование по поправкам к Конституции. При явке почти 68% изменение основного закона поддержали свыше 77% проголосовавших.