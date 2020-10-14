При подозрении на коронавирус.

При подозрении на коронавирус.Для повышения доступности компьютерной томографии медицинские организации негосударственной формы собственности включены в схему маршрутизации диагностических исследований по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По что это "Клиника современных медицинских технологий" и "Областной диагностический центр" на улице Каманина.Делается до 80 исследований в сутки, при этом кабинеты компьютерной томографии проводят диагностические исследования в круглосуточном режиме, сообщил департамент здравоохранения.Основной акцент в диагностике сделан на пациентов с тяжёлым течением заболевания, которые нуждаются в оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Транспортировка на диагностику осуществляется силами бригад скорой медицинской помощи.Также при наличии медицинских показаний также возможно проведение компьютерной томографии на амбулаторном уровне, по направлению участкового врача.