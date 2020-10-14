Речь идет о сумме около 4 миллионов рублей, полученной «за содействие» от подрядчика.

Речь идет о сумме около 4 миллионов рублей, полученной «за содействие» от подрядчика.Администрация Собинского района в июле 2017 года по итогам торгов заключила муниципальный контракт с московской фирмой на строительство общеобразовательной школы на 1000 ученических мест. На сумму более 647 миллионов рублей.Фигурант в период с июня по август 2018 года получил от генерального директора московской коммерческой организации, выступавшей подрядчиком при строительстве общеобразовательной школы в г. Собинка, порядка 4 миллионов рублей, что установлено Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области. По версии следствия, за беспрепятственную приемку выполненных работ, общее покровительство, а также попустительство в противоправной деятельности коммерсанта по получению незаконного вознаграждения от субподрядчиков в рамках исполнения контракта.Отмечается, что в июне 2020 г. в отношении данного руководителя коммерческой организации подрядчика СУ СК России по Владимирской области было возбуждено уголовное дело за незаконное получение от директоров владимирских фирм денежного вознаграждения за обеспечение заключения договоров субподряда на строительство школы в г.Собинка в размере 8 млн. рублей.В результате в сентябре в отношении указанного должностного лица возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.Напомним, , чтоОктябрьский районный суд Владимира заключил под стражу на два месяца экс-директора государственного бюджетного учреждения «Облстройзаказчик».