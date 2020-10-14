Старая библиотека на новый лад. Актуальны ли они сейчас?

Старая библиотека на новый лад. Актуальны ли они сейчас? Во Владимире улучшили областную научную библиотеку. О том, что может привлечь молодое поколение читателей, расскажет Артём Яковенко.Таким театральным представлением встречают первых посетителей новой, улучшенной библиотеки. В числе гостей - постоянная читательница Александра Тихомирова. Девушка уже закончила вуз, но тяга и любовь к книгам по-прежнему остались.Александра Тихомирова: «Люблю и предпочитаю бумажные книги. Купить не всегда успеваю, а читать в электронном формате не очень удобно. Мне вот очень нравится наш современный писатель Захар Прилепен. Он достаточно часто выпускает новые романы, публицистику и я прихожу сюда, чтобы получить его новые книги».Библиотека должна идти в ногу со временем. Чтобы привлечь новых читателей, разработали новый дизайн помещений, поставили современное оборудование и даже телевизионную студию. Теперь любое событие в библиотеке будет транслироваться на официальном сайте. Кстати, теперь здесь действует станция автоматического возврата книг. Благодаря ей читатели смогут возвращать книги, не заходя в саму библиотеку, даже ночью. А вот читальный зал убрали - как устаревший элемент.Татьяна Брагина, директор Владимирской областной научной библиотеки: «В читальный залах сейчас люди сидят с небольшой охотой. Они лучше возьмут книгу домой, либо переснимут в цифровом формате и будут сидеть дома и листать. Поэтому читальный зал как таковой со стульями и столами - он, честно говоря, себя изжил».Новые кресла, освещение и электронные читалки. На модернизацию библиотеки было выделено 8 миллионов рублей. Всё, чтобы упростить жизнь, как читателям, так и работникам.Вадим Дуда, гендиректор Российской библиотечной ассоциации: «Общество двигается в сторону знаний, в сторону интеллекта. Человеческий капитал становится гораздо более важным, чем нефть газ и углеводороды. и в этом мы видим основную причину повышения интереса к библиотекам, ренессанса библиотек. Я думаю, что с такой поддержкой государства мы сможем добиться очень многого».Во владимирском департаменте культуры обещают - к концу года появятся еще 3 такие же модельные библиотеки. А в перспективе так будут выглядеть все библиотеки Владимирской области.Артём Яковенко, Семён Карпов«Вести-Владимир»