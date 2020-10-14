Из-за коронавируса интернаты во Владимирской области переходят на закрытый круглосуточный режим работы. Сотрудники этих организаций будут сменять друг друга раз в 2 недели. За

Из-за коронавируса интернаты во Владимирской области переходят на закрытый круглосуточный режим работы. Сотрудники этих организаций будут сменять друг друга раз в 2 недели. За дополнительную нагрузку и особые условия труда в администрации области обещают выдать работникам учреждений зарплату в повышенном размере и предусмотреть надбавку в 20 тысяч рублей из областного бюджета. Из федерального бюджета работники