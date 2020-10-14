Чтобы скрыть следы совершенного преступления, фигурант поджег транспортное средство.

В сентябре текущего года в ОМВД России по Кольчугинскому району обратился 43-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ 2107». Полицейским заявитель сообщил, что вечером припарковал автомобиль у дома, а утром на месте его не обнаружил. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 50 000 рублей.В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой были изъяты следы, в том числе - фрагмент следа обуви.В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя.Фигурант сознался, что похитил автомобиль, чтобы пользоваться им самостоятельно, но впоследствии, скрывая следы преступления, отогнал «ВАЗ» в лес и поджег его.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ.