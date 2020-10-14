По результатам голосования наибольшую поддержку получил Парк культуры и отдыха имени 200-летия Александрова.

В Александрове выбрали территорию, которая будет благоустроена в Александрове в 2021 году. По результатам голосования наибольшую поддержку получил Парк культуры и отдыха имени 200-летия Александрова. На благоустройство его нижней части будет выделено почти 29 млн. рублей, 26,9 млн. из федерального бюджета, 548,8 тыс. — из областного и 1 млн. 444тыс. рублей составит доля района.Проектом благоустройства предполагается круговое движение вокруг пруда в нижней парковой зоне. Рядом разместятся нескольких площадок: детская, спортивная, для катания на скейтах, универсальная для размещения привозных аттракционов и проведения массовых мероприятий. А также асфальтовая велосипедная дорожка, объединяющая все площадки. С юго-восточной стороны зона отдыха со скамейками или шезлонгами, появится пирс в виде ступеней с уклоном от воды, домики для зимовки уток. С восточной стороны озера площадка для самых юных жителей города. Перед мостиком, ведущим на островок, элементы благоустройства в виде квадратов, покрытых тротуарной плиткой и газонами (на плитке — парковые скамьи, на газонах низкорастущие деревья или кустарники). На островке будет размещена беседка на восьми опорах, вокруг нее тротуарная плитка и ограждение для безопасности. В южной части парка предусмотрен заезд на территорию и парковка. Лестница, ведущая в нижнюю часть парка, подлежит реставрации и ремонту, уличное освещение будет выполнено 17-ю уличными фонарями. Сообщает .