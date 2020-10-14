Новая школа в Собинке снова оказалась в центре скандала. В Управлении ФСБ отмечают, при взаимодействии со следователями СК России, выявлена и задокументирована противоправная деятельность

Новая школа в Собинке снова оказалась в центре скандала. В Управлении ФСБ отмечают, при взаимодействии со следователями СК России, выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик». По версии следствия, начальник бюджетного учреждения получил взятку в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство при строительстве новой школы в Собинке. С июня по