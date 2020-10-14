Сумма причиненного ущерба превысила 200 000 рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Весной и летом текущего года в полицию поступило несколько сообщений о хищении имущества с территории организаций, расположенных на территории района. В одном из случаев неизвестный взломал замок на входной двери складского помещения, проник внутрь и похитил блок системы охлаждения, в другом – проник в здание через отверстие в кирпичной кладке стены и похитил электрические удлинители, перфоратор, бензопилу, металлические монтировки и строительную тележку. Ещё в двух случаях предметами преступного посягательств послужили наборы инструментов, шуруповерт, дюралевая деталь от двигателя к автомобилю и силовой кабель.В течение нескольких недель сотрудники полиции проводили мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. В том числе, отработку лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей.В результате проведенной работы ранее судимый злоумышленник был задержан на территории города Гусь-Хрустальный и дал признательные показания.Следователями собрана доказательственная база причастности обвиняемого к четырем эпизодам хищений. Сумма причиненного ущерба превысила 200 000 рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.