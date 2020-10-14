Переправа через реку Каменку должна была быть сдана еще к июлю.

Мост через реку Каменку в Суздале должен был сдан еще к июлю, но до сих пор не завершен. Между тем, к 18 июня работы по капитальному ремонту были выполнены лишь на 2%.Через переправу проходит автомобильная дорога по ул. Коровники, сквозной проезд к другим населенным пунктам. Автомобилисты вынуждены ехать в объезд по более длинному маршруту. Кроме этого, в результате перекрытия моста нарушено движение общественного транспорта.Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о размещении заказов для муниципальных нужд при осуществлении заказа ООО «НПП СК МОСТ».В связи с явными нарушениями межрайонным прокурором внесены представления ООО «НПП СК МОСТ» и заказчику (администрации г. Суздаля). Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности). Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.