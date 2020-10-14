Пассажиры под угрозой применения насилия открыто похитили у водителя такси личные вещи, мобильный телефон и портмоне, после чего скрылись. Ущерб составил более 34 000 рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский затон совместно с коллегами из УВД по ЮАО задержали приезжего мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.В ОМВД России по району Нагатинский затон с заявлением о грабеже обратился водитель такси. По словам потерпевшего, при выполнении заказа он подвозил четверых неизвестных. В конце поездки пассажиры под угрозой применения насилия открыто похитили его личные вещи, мобильный телефон и портмоне, после чего скрылись. Ущерб составил более 34 000 рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 23-летний приезжий.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22