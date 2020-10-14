Продавец магазина, расположенного в торговом центре на Привокзальной площади Зеленограда, осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...
Сотрудники Отделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Крюково и ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали подозреваемых в продаже алкоголя подросткам.
В результате проверочных мероприятий полицейскими была задержана 52-летняя продавец магазина, расположенного в торговом центре на Привокзальной площади Зеленограда, которая осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.
Также сотрудниками полиции задержан 39-летний продавец супермаркета, расположенного в 8 микрорайоне Зеленограда, который осуществил продажу алкогольной продукции 17-летнему юноше.
Установлено, что ранее оба подозреваемых уже привлекались к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Отделениями дознаний территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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