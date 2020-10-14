К сожалению, в школе нас не учат тому, как строить надежные, теплые, здоровые отношения. Не учат и особенностям мужской и женской психологии, понимание которых крайне важно для создания крепкой семьи. Поэтому психолог Александр Шахов составил два списка обязанностей в отношениях, которые помогут вам привнести в дом мир и гармонию.

К сожалению, в школе нас не учат тому, как строить надежные, теплые, здоровые отношения. Не учат и особенностям мужской и женской психологии, понимание которых крайне важно для создания крепкой семьи. Поэтому психолог Александр Шахов составил два списка обязанностей в отношениях, которые помогут вам привнести в дом мир и гармонию.Мужские обязанности в отношенияхСпециалист выделил следующие обязанности, за которые в крепкой паре отвечаетмужчина:Обеспечение достойного уровня жизни для семьи (комфортное безопасное жилье, одежда, качественная пища).Решение хозяйственных вопросов.Обеспечение домочадцев финансами в зависимости от их потребностей.Защита жены от психологической и физической агрессии со стороны других людей.Понимание женской психологии.Комплименты и подарки.Обеспечение эмоциональной поддержки. Это значит, что женщину нужно выслушивать, признавать ее право эмоции, обнимать.Сексуальное удовлетворение супруги.Участие в воспитании детей на равных с женой.Поддержание своего тела в хорошей физической форме.Самосовершенствование (профессиональное развитие, улучшение социальных навыков, изучение семейной психологии).Принятие ответственности за сложные решения, но с учетом интересов и точек зрения всех остальных членов семьи.Обеспечение порядка, мира в семье. Сохранение справедливого и милосердного подхода к решению спорных ситуаций.Женские обязанности в отношенияхДля того, чтобы вносить свой вклад в благополучие семьи, женщине, по мнениюАлександра Шахова, стоит взять на себя следующие обязанности:Понимание мужской психологии и мужских потребностей.Организация уюта, порядка в доме. Не обязательно в одиночку (часть дел можноделегировать мужчине), но с ответственностью за результат.Сохранение возможности для мужа временами побыть одному.Поддержание своей сексапильности, то есть способности вызывать у супругасексуальное желание.Обеспечение качественного секса (мужчины любят творческое разнообразие).Приготовление вкусной пищи, чтобы муж мог качественно питаться.Ласковость.Принадлежность к "стае", то есть уважение партнера как "вожака", сохранениефизической и эмоциональной верности.Восхищение подвигами и достижениями мужчины.Оказание ему поддержки в сложные периоды.Уважение и принятие жизни своего мужа с теми правилами и ритуалами, которыеуже являются ее частью. Это могут быть, например, дети от прошлого брака, субботние рыбалки, отношения с родителями.Сохранение социальных контактов семьи (поздравления родственников спраздниками, поддержание отношений с соседями и т.д.).Забота о детях.Мужской и женский взгляды на безопасностьМногие пункты, касающиеся мужских обязанностей в семье, так или иначе, связаны сбезопасностью. Поэтому психолог посчитал нужным объяснить, что мужской и женский взгляды на это понятие очень сильно различаются."В понимании мужчин безопасность – это защита от внешних угроз. То есть отворов, хулиганов. Для женщины безопасность – это отсутствие угрозы в принципе, в широком смысле. Это состояние, в котором она чувствует себя спокойно. Именно в этом нуждается женщина, когда просит своего партнера обеспечить ее безопасность. Ей нужно ощущение защищенности, а не датчики движения и заборы с колючей проволокой", – отметил Шахов.При этом часто сам мужчина и выступает в качестве источника опасности. В роли того,кто разрушает чувство защищенности. Поэтому достойному мужу стоит научиться защищать партнершу от некоторых собственных поступков. Так, женщина чувствует себя незащищенной, когда ее мужчина:Не сдерживает обещания. В таком случае она не может на него полагаться,чувствует, что в любой ситуации он способен ее подвести. Из-за этого она постоянно тревожится, словно в каждую секунду ждет, что ей в спину вонзят нож. Тревога накапливается, вылезает наружу в виде скандалов, истерик, претензий. Поэтому психолог советует мужчинам взять за правило: сказал – сделал.Не принимает ее эмоции. Женщине нужна защита не столько от реальнойопасности, сколько от опасности в ее голове, то есть от страха. Ее постоянно сопровождают беспокойства, тревоги, волнения, обусловленные повышенным уровнем кортизола в ее организме. Эволюционная задача женщины – сохранение потомства. Выполнить эту задачу тем более реально, чем лучше женщина избегает опасностей. Именно о них ее должны предупреждать страхи.Но часто женщины боятся воображаемых вещей, за что мужчины над ними смеются.Ведь в их организме вырабатывается больше адреналина – гормона бесстрашия."Если женщина говорит о своих переживаниях – мужчине нужно обнять ее, выслушать,сказать, что все будет хорошо. Как минимум, 50% проблем решаются этим несложным способом. Женщине нужно позволять проявлять эмоции, для нее это необходимо. Когда мужчина принимает их, она чувствует себя защищенной от страха", – посоветовал специалист.