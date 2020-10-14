В региональном Заксобрании подготовили изменения в Налоговый кодекс

Эпидемия коронавируса явственно показала, что главный капитал любого предприятия - здоровье работников.И ничто не может его поддерживать столь эффективно, как систематические занятия спортом. Регулярные тренировки укрепляют иммунитет, дисциплинируют и значительно продлевают активное долголетие, что немаловажно в нынешних условиях.Вызов времениИменно поэтому народные избранники подготовили законодательную инициативу, которая позволит работодателям заключать договоры с фитнес-клубами и организовывать тренировочный процесс своих сотрудников. Затраты на абонементы будут учитывать при определении налогооблагаемой базы.Воспользоваться этим правом смогут предприятия, организации и ИП, которые находятся как на общей, так и на упрощённой системе налогообложения. Однако сразу стоит сказать, что ходить в элитные спортивные центры с джакузи и массажем за счёт работодателя не получится. В документе чётко обозначили ограничение - можно списать фактическую сумму расходов на спортивные абонементы сотрудников, но не более 30 тыс. рублей на одного человека за налоговый период. Этой суммы вполне достаточно, чтобы сотрудник мог заниматься в добротном спортзале, без излишеств.Владимирские парламентарии подготовили документ, следуя национальным целям, которые в июле этого года определил Президент своим указом. Ключевые задачи здесь - сохранить население, пропагандировать здоровый образ жизни и общее благополучие людей. Известны и конкретные целевые показатели. Например, к началу следующего десятилетия доля граждан,систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна составить не менее 70%.Выгодно всем?Авторы законопроекта рассчитывают, что новая мера даст работодателям мощный стимул активнее инвестировать деньги в здоровье своих сотрудников. В нынешних реалиях это особенно актуально. Ни для кого не секрет, что распространение новых вирусных инфекций и снижение реальных доходов населения не лучшим образом сказываются на работоспособности граждан.Кстати, согласно документу, предприятия смогут оплачивать тренировки не только работникам, но и их детям в возрасте до 18 лет.- Работодатель заключает договор с любой спортивной организацией, например, бассейном, спортзалом, покупая для своих работников или их детей абонемент, и эти суммы не облагаются налогом, - объясняет председатель регионального Законодательного Собрания Владимир Киселёв. - Всем выгодно. Работодатель оздоравливает сотрудников, получает более эффективного и реже болеющего специалиста. При этом экономит на налогах.Депутаты не исключают, что, если изменения в Налоговый кодекс примут, могут снизиться поступления в бюджеты разных уровней от организаций, сотрудники которых станут заниматься спортом на новых условиях. Но в то же время вырастут доходы организаций, оказывающих физкультурно-спортивные услуги. Парламентарии считают, что налоговые отчисления фитнес-клубов в целом компенсируют потери и выровняют ситуацию.Новый способТакже владимирские депутаты разработали проект федерального закона, который позволит направлять деньги из материнского капитала на покупку семейного автомобиля. Народные избранники говорят, что при работе над документом руководствовались насущными потребностями семей с детьми.- Мы считаем, что перечень целей, на которые может быть направлен материнский капитал, нужно расширить. И предлагаем внести в него покупку семейной машины. В ближайшее время мы направим в Государственную Думу соответствующую законодательную инициативу. Мы понимаем, что в современном мире в семье с ребёнком, а тем более с несколькими детьми, машина просто необходима. Потому что нужно и в школу, и в кружки, и в секции успевать. Дети, а с ними и родители, очень часто загружены. Личный транспорт экономит время и силы, - говорит Владимир Киселёв.Разработанный народными избранниками документ должен изменить закон 2006 года, который регламентирует способы распоряжения материнским капиталом. Владимирские депутаты считают, что семьям с детьми нужно давать право использовать деньги, которые выделяет государство, на покупку машины.Ограничения тоже предусмотрели. Стоимость автомобиля не должна превышать полтора миллиона рублей, а мощность - 150 л.с. Количество пассажирских мест - не более 8. В этих границах на «детские» деньги нельзя купить предмет роскоши, а вот хорошее семейное авто - вполне.Кроме того, авторы законопроекта предлагают установить обязательные условия: покупку должны оформлять в общую собственность детей и родителей, а переоборудовать или продавать машину будет нельзя в течение 3-х лет. В противном случае всю сумму придётся вернуть в Пенсионный фонд.В некоторых субъектах уже разрешили направлять региональный материнский капитал на покупку автомобиля. Если такую норму примут на федеральном уровне, то это поспособствует выработке единых подходов и обеспечит единообразие нормативного регулирования на всей территории страны.В числе лучшихВ качестве законодательных инициатив, которые выдвигают владимирские парламентарии, сомневаться не приходится. Спикер ЗС Владимир Киселев, например, работает в парламенте уже 5 созывов. В числе депутатов немало одномандатников, которым избиратели доверили представлять их интересы по два и более раз. Да и среди вновь избранных есть профессионалы своего дела, получившие признание на федеральном уровне.Так, председатель комитета Заксобрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков недавно успешно прошёл отбор в ТОП-100 финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Мероприятие организовали по поручению президента Владимира Путина на платформе «Россия - страна возможностей».Конкурс, который стартовал 16 февраля, сориентировали на конкретные цели - отобрать и подготовить кадры для законодательной ветви власти в нашей стране. Участники должны были пройти регистрацию, дистанционный отборочный этап (тесты) и очный полуфинал. Конкуренция была огромная - в марте для участия зарегистрировались уже около 36 тыс. человек.Представитель нашего ЗС успешно прошёл первые этапы конкурса и вошёл в количество 500 лучших, что позволило попасть в полуфинал. Конкурсантов оценивали по 6 позициям: организационные способности, ответственность за результат, системное мышление, готовность к общественному служению, навыки коммуникаций, социальный интеллект. Для того, чтобы получить положительную оценку экспертов, нужно было лучше других проявить себя в конкретном задании, так что каждый балл был очень значим. Для отбора в финал нужно было не менее 12 раз оказаться в числе лучших, опередив «думцев», чиновников из министерств и ведомств, ученых, известных журналистов. И депутат регионального ЗС сумел достичь необходимого уровня, стал финалистом.- По 3 позициям я доволен оценкой экспертов, а в остальных компетенциях - считаю, что мог выступить лучше, - говорит председатель комитета ЗС по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков. - От организаторов конкурса получил рекомендации по развитию тех направлений, которые востребованы в публичной политике и законотворческой деятельности. Необходимо постоянно самосовершенствоваться, ведь главные вызовы ждут нас в реальной жизни.Илья Морозов