Департамент региональной политики образован путём объединения комитета внутренней политики, комитета общественных связей и СМИ и частично комитета по соцполитике.

С 14 октября заместителем директора департамента, начальником управления территориальной политики департамента региональной политики Владимирской области назначен Евгений Кондрахин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.Евгений Валерьевич родился в 1981 году в Ростовской области. Окончил Донской государственный аграрный университет по специальности «технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в Москве прошёл профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии государственной службы при Президенте РФ и по программе «Мировая политика» в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.В 2008 году начал трудовую деятельность в центре социального обслуживания «Мещанский». Далее работал в Отделении ПФР по Москве и Московской области, в департаменте обеспечения безопасности и внутреннего контроля и департаменте капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного Фонда Российской Федерации.С 2016 года – помощник депутата Государственной Думы шестого и седьмого созывов, старший референт аппарата фракции ЛДПР в нижней палате Российского парламента.Напомним, департамент региональной политики образован в этом году путём объединения комитета внутренней политики, комитета общественных связей и СМИ и частично комитета по социальной политике обладминистрации. В настоящее время, пока место куратора внутренней политики остаётся вакантным, деятельность департамента координирует и контролирует замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко.Управление территориальной политики департамента отвечает за взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти, муниципальными образованиями Владимирской области, общественными и религиозными институтами. Сообщили в пресс-службе белого дома.