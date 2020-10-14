Органы исполнительной власти региона совместно с областным Управлением Роспотребнадзора проводят рейды по учреждениям, предприятиям, организациям, на транспорте, в общественных местах.

Органы исполнительной власти региона совместно с областным Управлением Роспотребнадзора проводят рейды по учреждениям, предприятиям, организациям, на транспорте, в общественных местах.Об этом было заявлено на проведенном в режиме видеоконференциизаседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции.Освещение проверок будет широко освещаться в СМИ, а значит, и бизнесу, и гражданам будут регулярно напоминать об их обязанностях и ответственности за их невыполнение.Напомним, что на прошлой неделе внесены изменения в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности», которые запрещают организациям и индивидуальным предпринимателям допускать граждан без масок в помещения, предназначенные для продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ.