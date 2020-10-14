Образовательный фонд «Талант и успех» при содействии «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар» открыли ежегодную учебную программу по кибербезопасности в Научно-технологическом университете (НТУ) «Сириус».

Образовательный фонд «Талант и успех» при содействии «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар» открыли ежегодную учебную программу по кибербезопасности в Научно-технологическом университете (НТУ) «Сириус». Ее участниками стали студенты 1–6 курсов, которые победили во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов».В соревновании приняли участие 938 студентов из 77 городов России. Из 455 конкурсантов, решивших хотя бы одну задачу, в финал прошли 70 человек. Они прошли собеседование с экспертами «Ростелеком-Солар», по итогам которого был определен 51 призер. Именно эти ребята отправились на образовательную программу по кибербезопасности в НТУ «Сириус».«Будущее за образованием, в котором сочетаются глубокие предметные знания и умение применить их на практике. Основополагающим принципом в Научно-технологическом университете "Сириус” является именно такая интеграция науки, образования и индустрии. Совместно с индустриальными партнерами — безоговорочными лидерами в своих областях мы формируем основу для лидерства России в приоритетных направлениях, в том числе информационных технологиях и средствах защиты информации», — рассказал ректор Научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов.В этом году образовательная программа посвящена информационной безопасности финансовой сферы и проводится совместно с Банком России. В нее включены лекции экспертов Банка России, в частности специалистов Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), а также представителей департаментов финансовых технологий и национальной платежной системы. Участники узнают о российской финансовой системе, финансовых технологиях, актуальных угрозах и управлении рисками информационной безопасности.В рамках технического трека, разработанного специалистами «Ростелеком-Солар» и НИЯУ МИФИ, студенты изучат принципы анализа защищенности сетевого периметра и веб-приложений, защиты информации от вредоносного ПО, безопасной разработки, расследования инцидентов и многое другое. Образовательную часть дополнит ряд тренингов по умению работать в команде и управлению собственными ресурсами (soft skills), а также профориентационные круглые столы и обзор возможностей стартапов и предпринимательства в области информационной безопасности.«Наша задача — развитие не только технологий, но и человеческого потенциала. Ежегодно "Ростелеком” собирает в "Сириусе” самых талантливых школьников и студентов России, чтобы помочь им сделать первые шаги в сфере информационной безопасности. Я убежден, что только такой системный подход позволит в полной мере реализовать тот потенциал, который есть у нынешнего молодого поколения», — отметил вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома», генеральный директор компании «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.Заключительный этап пройдет в формате киберучения. Конкурсанты должны будут предотвратить нападение на крупные финансовые системы. По легенде, кибергруппировка Bobalt атаковала банки с помощью разработанного ими вируса. Анализ показал, что его распространение началось с взлома информационно-телекоммуникационной системы стадиона «Фишт», где прошли церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи и матчи чемпионата мира по футболу в России FIFA 2018. Участники должны будут в течение ограниченного времени провести расследование инцидента, восстановить доступ к инфраструктуре, захваченной хакерами, остановить атаку и минимизировать ее негативные последствия. Киберучения пройдут на действующем объекте в условиях максимально приближенных к реальности.«Мы рады способствовать развитию образования в сфере информационной безопасности. Финальный этап, который пройдет на стадионе "Фишт”, увлечет участников своим игровым форматом и в то же время потребует углубленных знаний в области анализа и расследования инцидентов», — рассказал руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов.* * *Банк России — мегарегулятор, который создает условия для развития всех секторов финансового рынка и стабильности финансовой системы России в целом. Эта задача определяет подходы к надзору и регулированию кредитных организаций, страховых компаний, пенсионных фондов, микрофинансовых организаций и других участников финансового рынка. Банк России ежегодно выступает организатором и партнёром просветительских и образовательных мероприятий, направленных на распространение навыков и знаний, необходимых для специалистов финансового рынка.* * *Университет «Сириус» — выступает ключевым звеном созданной с использованием объектов олимпийской инфраструктуры в Сочи инновационной цепочки полного цикла. Экосистема «Сириуса» включает уникальный Образовательный центр «Сириус», университетские ультрасовременные лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческую инфраструктуру. Создаваемые научными сотрудниками Университета прототипы продуктов и технологий в среднесрочной перспективе будут формировать образ российской высокотехнологичной индустрии.По плану развития в 10-летней перспективе в университетском кампусе будут одновременно учиться, жить и работать около восьми тысяч человек: шесть тысяч студентов, до тысячи научно-педагогических работников и столько же обучающихся на программах дополнительного образования.Сейчас Университет активно развивает три научно-исследовательских направления: генетику и науки о жизни, когнитивные науки, информационные технологии и искусственный интеллект. По каждому из трех направлений проводятся очные и дистанционные образовательные модули, школы и конференции.* * *«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только через непрерывный мониторинг и удобное управление системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,5 млн, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.