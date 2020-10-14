В Гусь-Хрустальном нашли схрон группировки Восьмерочные

Напомним, что дело о незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия было заведено на Андрея Муртазина и 47-летнего члена организованной группы «Восьмерочные». Как сообщает пресс-служба Следкома по Владимирской области, 23 декабря 2019 года в двух гаражах в Гусь-Хрустальном обнаружили схрон с автоматом, снайперской винтовкой, двумя самодельными взрывными устройствами, пистолетами, пистолетами-пулеметами, пакетами с взрывчатым веществом (тротил, пластид), гранатами, патронами и иным оружием и боеприпасами.По версии следствия, в 1993 году Андрей Муртазин создал организованную преступную группу, которая получила название «Восьмерочные». Они совершали разбойные нападения, похищали людей, занимались вымогательством денежных средств и иного имущества у предпринимателей,Он приобрел оружие на общие деньги участников организованной группы, которое и было спрятано.Андрей Муртазин в 2016 году осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступления к 12,6 годам лишения свободы, 47-летний член организованной группы осужден к аналогичному сроку лишения свободы.Теперь брат лидера организованной группы впервые предстанет перед судом, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 (незаконные перевозка и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Гусь-Хрустальный городской суд.Подразделение – отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет).