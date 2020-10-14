На участке от улицы Гагарина до путепровода на улице Манежный тупик.

На участке от улицы Гагарина до путепровода на улице Манежный тупик.В целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности светофорного объекта на перекрестке улиц Гагарина и Манежный тупик будет введено ограничение остановки транспортных средств посредством установки дорожных знаков "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор", сообщила горадминистрация.Кроме того, до конца октября будут установлены новые светофоры на перекрестке пр. Ленина с ул. Ставровской и на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва. Установка производится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем финансирования монтажа светофорного объекта на перекрестке пр-та Ленина с ул. Ставровской составляет 1147 тыс. руб., на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва - 2571 тыс. руб.