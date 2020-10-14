УМВД России по Владимирской области разыскивается пропавший без вести Роговцев Савелий Александрович, который 28.09.2020 г. вышел из школьного автобуса на остановке и до настоящего времени домой не вернулся...

УМВД России по Владимирской области разыскивается пропавший без вести Роговцев Савелий Александрович, 21.04.2013 г.р, который около 14 ч. 30 мин. 28.09.2020 г. вышел из школьного автобуса на остановке, расположенной по адресу: Владимирская область, Камешковский район, село Горки, и до настоящего времени домой не вернулся. По данному факту следственным отделом по г. Коврову СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело от 28.09.2020 г. по ч. 2 ст. 105 УК РФ.Приметы: на вид 7 лет, рост около 120 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые. Был одет: синяя куртка, белая рубашка, темно-синие брюки, синие кроссовки. При себе был школьный рюкзак черного цвета с желтыми вставками, с изображением автомашины и надписью «OFF ROAD EXTREME». Полицейские обращаются ко всем гражданам, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по телефонам: 8 (49248) 77-81-26, 8 (919) 016-37-45, 8 (920) 902-07-77.