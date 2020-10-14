В отношении индивидуального предпринимателя Точилина возбуждено уголовное дело.

В "Гастрономе Барвиха" Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района изъята алкогольная продукция различных наименований, находящаяся в обороте без товарно-сопроводительных документов, часть ее имела признаки подделки. Сообщили в областной прокуратуре.В отношении индивидуального предпринимателя Точилина возбуждены дела об административных правонарушениях.Кроме того, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.