Столкнулись три большегруза и «Газель».
Смертельное массовое ДТП во Владимирской области. Сразу четыре грузовых автомобиля столкнулись в Вязниковском районе на федеральной трассе М7.
По предварительным данным регионального УМВД, авария произошла около полудня. Столкнулись три большегруза и «Газель». Водитель фуры «Вольво» из
Ленинградской области не смог затормозить на светофоре и врезался в стоящий болшегруз той же марки, тот в свою очередь протаранил «Газель», а она «Мерседес» с полуприцепом.
В результате ДТП погиб водитель первой «Вольво»
1954 года рождения
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