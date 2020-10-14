Столкнулись три большегруза и «Газель».

Смертельное массовое ДТП во Владимирской области. Сразу четыре грузовых автомобиля столкнулись в Вязниковском районе на федеральной трассе М7.По предварительным данным регионального УМВД, авария произошла около полудня. Столкнулись три большегруза и «Газель». Водитель фуры «Вольво» изЛенинградской области не смог затормозить на светофоре и врезался в стоящий болшегруз той же марки, тот в свою очередь протаранил «Газель», а она «Мерседес» с полуприцепом.В результате ДТП погиб водитель первой «Вольво»1954 года рождения