В Общественной палате России в Москве открылась уникальная выставка картин, созданных тюремными заключенными. Представитель ОП Лидия Михеева пояснила, что это – один из способов вернуть ..

В Общественной палате России в Москве открылась уникальная выставка картин, созданных тюремными заключенными. Представитель ОП Лидия Михеева пояснила, что это – один из способов вернуть осужденных к нормальной жизни.Экспозиция, получившая название "Сохрани надежду" изобилует как пейзажами и портретами, так и обычными зарисовками. Некоторые из них выполнены людьми, отбывающими в колониях пожизненные сроки. Кроме того, среди них есть полотна, которые создавались в камерах смертников, сообщает