- Интеллектуальная система поможет справиться с пробками на перекрестке Пекинки и улицы Горького. На трассе М7 появился ситуационный цент

- Интеллектуальная система поможет справиться с пробками на перекрестке Пекинки и улицы Горького. На трассе М7 появился ситуационный центр.- Почвенный архив 33 региона. Чем занимаются современные агрохимики?- И без кота и жизнь не та... 28 питомцев владимирца Марка Емельянова.Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 14.25 на канале «Россия». Не пропустите!