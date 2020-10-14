- Показатель заболеваемости коронавирусом обновляет осенний рекорд, а частные клиники идут на сотрудничество с фондом ОМС.

- Показатель заболеваемости коронавирусом обновляет осенний рекорд, а частные клиники идут на сотрудничество с фондом ОМС.- Читального зала больше нет, но зато появился автоматический книгоприемник - какие еще изменения произошли в главной библиотеке области?- И котосемья Марка Емельянова. Владимирский энтузиаст-кошатник о своих 28 питомцах.Итоги среды корреспонденты «Вестей» подведут в 21.05 на канале «Россия». Не пропустите!