«Ростелеком» предлагает предприятиям среднего и малого бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения под ключ. Компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения,

«Ростелеком» предлагает предприятиям среднего и малого бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения под ключ. Компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого оборудования до камер, установку самих камер и подключение PoE-инжекторов (обеспечивают одновременную передачу питания и данных по кабелям Ethernet по витой паре), настройку всего оборудования и обучение сотрудников. При подключении услуги до