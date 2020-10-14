Проверка Роспотребнадзора не выявила нарушений.

13 октября специалисты Управления Роспотребнадзора во Владимирской области проверили кинотеатры областного центра на соблюдение масочного режима. Все зрители в залах и других помещениях были в масках, как и работники кинотеатров.В то же время, по результатам наблюдений, жители Владимирской области продолжают надевать маски только тогда, когда нет другого выхода. Даже в час пик в транспорте защитой опльзуются минимальное количество пассажиров.Как отмечают в Управлении, больше всего нарушителей отмечается среди граждан, предприниматели, в основном, следят за соблюдением масочного режима, действуя в соответствии с указом «О введении режима повышенной готовности».