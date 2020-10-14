Профессионалом в своем деле можно стать ещё учась в институте. Это доказал студент Владимирского юридического института Данила Авдеев. Он взял золото на Всероссийского Олимпиады "Я-профессионал" 2019- 2020 учебного года. Данила победил в направлении "Юриспруденция".

Профессионалом в своем деле можно стать ещё учась в институте. Это доказал студент Владимирского юридического института Данила Авдеев. Он взял золото на Всероссийского Олимпиады "Я-профессионал" 2019- 2020 учебного года. Данила победил в направлении "Юриспруденция".Возможность стать профессионалом есть всегда, надо только не лениться. Данила Авдеев заслужил право давать такие советы . Благодаря победе на Олимпиаде "Я - профессионал" он бесплатно поступил в магистратуру. Конкурс входит в президентскую платформу "Россия- страна Возможностей". Кроме этого, Данила получил премию 200 тысяч рублей , прошел стажировку в правительстве Санкт-Петербурга. И уже преподает в колледже.Данила Авдеев, победитель олимпиады " Я -профессионал" 2019-2020 года , Владимирский юридический институт ВлГУ:- Это Всероссийская масштабная олимпиада. Она проходит по различным направлениям. От социально-экономических до физико-технических. Множество дисциплин. Я участвовал в направлении "Юриспруденция", поскольку я учусь в юридическом институте.Оно профильное направление для меня. Участников по словам Данилы было много, в том числе из Владимира. Олимпиада проходила в 2 тура. Первый - в виде теста. Второй - очный. Он проходил в Москве. Одно из заданий было решение задачи по Конституционному праву. О возможности участия молодежи в митингах. Задачу предложил работодатель.Данила Адееев, победитель олимпиады " Я -профессионал" 2019-2020 года , Владимирский юридический институт ВлГУ:- Актуальная задача. С разрешением молодежи участвовать в митингах. Законно ли лицо привлекли к ответственности или незаконно. Мы установили по результатам решения задачи , что к ответственности было привлечено лицо незаконно , потому что лицо о котором шла речь в задаче не достигло соответствующего возраста. Вместе с Авдеевым в финал олимпиады " Я-профессионал" прошли еще 4 студента. Это результат совместной научной работы с преподавателями. Студенческую науку в Юридическом институте ВЛГУ курирует кандидат наук Ирина Погодина. ВУЗ и сам поддерживает амбициозных , думающих студентов.Ирина Погодина, завкафедрой финансового права и таможенной деятельности Юридического института ВлГУ:- Студенты , если остаются в вузе . Вуз в этом крайне заинтересован и использует тоже средства материальной поддержки. Например, у нас есть конкурс для молодых преподавателей и в этом конкурсе молодые преподаватели, втом числе и моей кафедры получают грантовую поддержку от вуза , от администрации вуза и такая поддержка составляет немного немало 200 тысяч рублей.Мало знать законы , надо уметь их применять, говорит Данила. Именно этому научили его преподаватели -опытные юристы. Сейчас он уже сам вместе с командойисследуетинновационные практики взаимодействия власти и общества.Ирина Погодина ,завкафедрой финансового права и таможенной деятельности Юридического института ВлГУ:- Успешный юрист он будет успешен везде и вездне получит вознаграждение материальное. Будь он адвокат, судья , прокурор или ученый.Сейчас регистрация участников на новый сезон олимпиады открыта. А значит, у владимирских студентов вновь появилась возможность заявить на всю страну "Я -профессионал".Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.