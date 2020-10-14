“Торпедо” разгромило лидера Первенства. На своем поле чёрно-белые встретились с командой “Олимп-Долгопрудный”. Матч проходил в рамках 11-го тура. До игры подмосковные футболисты

“Торпедо” разгромило лидера Первенства. На своем поле чёрно-белые встретились с командой “Олимп-Долгопрудный”. Матч проходил в рамках 11-го тура. До игры подмосковные футболисты занимали первую строчку в турнирной таблице и только один раз уступили столичному “Динамо-2″. Владимирские футболисты выигрывали пять последних матчей подряд. Так что, видимо, прерывать победную серию не хотели. Уже на 9-й минуте полузащитник