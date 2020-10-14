Пострадавших нет.

Сухая осень провоцирует пожары, не зря МЧС регулярно напоминает о соблюдении режима и повышенной бдительности. Во Владимирской области каждый день отмечают возгорания в жилых помещениях. Например, вчера потушили 10 подаров, самый крупный был в частном доме во Владимире, в мкр. Мосино, в доме № 48 по ул. Покровская. Огонь полыхнул на чердаке, который и сгорел полностью. 12 октября горел дом в Муроме, 11 - в Меленках... Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).