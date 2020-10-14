В областном центре продолжают убирать парковочные места в центре

Манежный тупик - небольшая улочка, перекресток с Ерофеемским спуском. Последние годы она всегда заставлена автомобилями, как и ее соседки. Теперь стоянка там будет запрещена от перекрестка с улицей Гагарина до моста над Ерофеевским спуском.Напомним, что летом и осенью ограничили парковку во Владимире на участке улицы Ново-Гончарной, на участке дороге от дома № 37, расположенного рядом со съездом с Пекинки, и до гостиницы «Князь Владимир», на Октябрьском проспекте. Также новые ограничительные знаки появились на ул. Михайловской и ряде других. Будьте внимательны на привычных маршрутах, обращайте внимание на новую разметку и дорожные знаки.