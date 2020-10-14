Фрунзенский районный суд Владимира вынес приговор в отношении молодой жительницы областного центра.

Фрунзенский районный суд Владимира вынес приговор в отношении молодой жительницы областного центра за совершение пяти эпизодов мошенничества. Сообщили на сайте суда.В прошлом году женщина была принята на должность финансового эксперта в клиентский центр кредитно-кассового офиса ПАО «Почта Банк» «Владимирский областной центр». В кредитно-кассовый офис банка на Юбилейной обратилась женщина с целью получения потребительского кредита. После получения согласия банка на её внутренний счет поступили 36 тыс. рублей. Сотрудница банка сообщила заемщице ложные сведения об одобрении кредита только при условии оформления страховки, стоимостью 6000 рублей. При этом у этом работник банка при помощи сведений о пин-коде, полученных путем обмана, обналичила средства. По аналогичной схеме она похитила у других около 50000 рублей.Суд с учетом смягчающих обстоятельств (наличие малолетних детей, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном) назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осужденной 5% в доход государства.Потерпевший не согласился с приговором суда и подал апелляционную жалобу.