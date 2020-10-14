Компьютерную томографию по полису ОМС можно теперь получить в частных клиниках.

Департамент здравоохранения Владимирской области включил медицинские организации негосударственной формы собственности в схему маршрутизации диагностических исследований по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).По словам директора Департамента здравоохранения Владимирской области Елены Утемовой, сейчас с помощью КТ проводится 80 исследований в сутки. Кабинеты компьютерной томографии работают в круглосуточном режиме.Основное внимание уделяется пациентам с тяжёлым течением заболевания, которые нуждаются в оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Их доставляют на исследование бригады скорой медицинской помощи. Также КТ проводится по направлению участкового врача.«Компьютерная томография – высокоинформативный метод диагностики новой коронавирусной инфекции, поэтому в условиях пандемии было принято такое решение. Как показывает практика, частно-государственное партнёрство в сфере здравоохранения – это эффективный инструмент, который работает на благо всех жителей Владимирской области», – отметила Елена Утемова.