Во Владимирской филармонии прошло заседание Совета по культуре и искусству при губернаторе.

Ключевое событие для работников творческой сферы. Во Владимирской филармонии прошло заседание Совета по культуре и искусству при губернаторе. Совет подвел итоги развития региональной культуры за прошедший год и поставил задачу на перспективу.Чиновники, депутаты и гости Совета прежде всего обсудили реализацию нацпроекта "Культура" в нашей области, в том числе с учетом пандемии. Напомним, главные задачи нацпроекта - развитие кадрового потенциала сферы, повышение квалификации специалистов и расширение мер социальной поддержки работников культуры. Не менее важной стала тема развития чтения. Напомним, что наша область стала первой в стране, где в 2016 году создали мобильную библиотеку 21 века. Сегодня регион входит в двадцатку самых читающих.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области: «Общий бюджет регионального проекта «Культура» в 2019 году составил более 136 миллионов рублей, по итогам 2019 года проект исполнен на 100 процентов».Александр Сыпченко