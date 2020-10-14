Об этом сообщил губернатор Владимирской области.

Напоминаем, что сейчас во Владимире четыре школы ушли на каникулы раньше установленного срока. С 7 октября досрочно гуляют на каникулах ученики СОШ № 16, с 14 октября - учащихся 4-9 классов школы № 11, а также СОШ №2 и старшеклассники (8-11 классы) СОШ №19.Но на онлайн заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции губернатор отметил, что школы не планируется переводить на дистанционное обучение.Обеспечение мер безопасности для детей в школах позволит избежать перевода на дистанционное обучение, отметил Владимир Сипягин.