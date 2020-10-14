Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, грипп и другие ОРВИ пока не стали причиной эпидемии в регионе. Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому ..

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, грипп и другие ОРВИ пока не стали причиной эпидемии в регионе. Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению на 37%. Показатель заболеваемости во Владимире составил 86,60 на 10 тыс. населения. Превышение эпидпорога регистрируется в возрастной категории от 15 лет и старше на 33.8%.С 5 по 11 октября в областном центре зарегистрировано 3 101 обращение граждан в лечебные учреждения, среди них 1 524 ребенка.Среди всех случаев заболеваемости ОРВИ преобладают риновирусы. Продолжается вакцинация населения.ческом сезоне.